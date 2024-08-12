У Римі хаос: видання Mirror пояснило, чому жителі тікають із міста

Навала туристів поступово витісняє місцевих жителів з Риму

Столиця Італії не може впоратись із напливом туристів. Місцеві жителі популярного міста шоковані дикими витівками туристів, і погрожують назавжди покинути своє рідне місто. Про це пише Mirror.

«У європейських гарячих місцях, таких як Барселона та Канарські острови, відбувся сплеск протестів проти британських відпочивальників. Мешканці виходять на вулиці з табличками «Йди додому» і, навіть, бризкають у тих, хто нічого не підозрює, водяними пістолетами. Обурення здебільшого пояснюється негативним впливом туризму на довкілля та місцеву економіку», – йдеться у статті.

При цьому в Італії ситуація досягла критичної позначки, що спонукає жителів розглянути можливість втекти від хаосу. Так, Карло Верддоне, італійський кінорежисер, приголомшений видом п’яних туристів у Римі, які скидають штани, щоб публічно помочитися через серйозну нестачу громадських туалетів. У поєднанні з безперервним рухом транспорту, сміттям і нестримними графіті це спонукає Карло, римлянина з 1950 року, подумати про від’їзд.

«Думаю про це два-три рази на тиждень. Хочу втекти. Це не тільки я. У мене є багато друзів, які конкретно думають покинути Рим. Це вперше. Якщо ви витратите 20 хвилин, дивлячись на мости Понте Гарібальді або Понте Сісто, ви побачите, як хтось скине штани та залишить сувенір», – зізнався він.

Режисер назвав таку поведінку «ганебною» та «немислимою» для «нормальної» європейської столиці, закликавши владу встановити більше громадських туалетів. При цьому ЗМІ зазначає, що Рим, який торік відвідало рекордні 35 млн туристів проти 32 млн у 2022 році, бореться з цією проблемою.

До слова, туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії. Італійські пляжі де-факто належать кільком сім'ям, і їхній «парасольковий» бізнес надзвичайно прибутковий