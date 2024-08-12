Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Римі хаос: видання Mirror пояснило, чому жителі тікають із міста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Римі хаос: видання Mirror пояснило, чому жителі тікають із міста
Туристи у Римі перетворюють життя місцевих на хаос
фото із відкритих джерел

Навала туристів поступово витісняє місцевих жителів з Риму

Столиця Італії не може впоратись із напливом туристів. Місцеві жителі популярного міста шоковані дикими витівками туристів, і погрожують назавжди покинути своє рідне місто. Про це пише Mirror.

«У європейських гарячих місцях, таких як Барселона та Канарські острови, відбувся сплеск протестів проти британських відпочивальників. Мешканці виходять на вулиці з табличками «Йди додому» і, навіть, бризкають у тих, хто нічого не підозрює, водяними пістолетами. Обурення здебільшого пояснюється негативним впливом туризму на довкілля та місцеву економіку», – йдеться у статті.

При цьому в Італії ситуація досягла критичної позначки, що спонукає жителів розглянути можливість втекти від хаосу. Так, Карло Верддоне, італійський кінорежисер, приголомшений видом п’яних туристів у Римі, які скидають штани, щоб публічно помочитися через серйозну нестачу громадських туалетів. У поєднанні з безперервним рухом транспорту, сміттям і нестримними графіті це спонукає Карло, римлянина з 1950 року, подумати про від’їзд.

«Думаю про це два-три рази на тиждень. Хочу втекти. Це не тільки я. У мене є багато друзів, які конкретно думають покинути Рим. Це вперше. Якщо ви витратите 20 хвилин, дивлячись на мости Понте Гарібальді або Понте Сісто, ви побачите, як хтось скине штани та залишить сувенір», – зізнався він.

Режисер назвав таку поведінку «ганебною» та «немислимою» для «нормальної» європейської столиці, закликавши владу встановити більше громадських туалетів. При цьому ЗМІ зазначає, що Рим, який торік відвідало рекордні 35 млн туристів проти 32 млн у 2022 році, бореться з цією проблемою.

До слова, туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії. Італійські пляжі де-факто належать кільком сім'ям, і їхній «парасольковий» бізнес надзвичайно прибутковий

Читайте також: Де відпочиватимуть туристи у Європі за кілька років: результати опитування
Теги: бізнес відпочинок Італія туризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Хижняк став четвертим в історії України олімпійським чемпіоном з боксу (раніше таке досягнення підкорювалося Володимиру Кличку, Олександру Усику та Василю Ломаченку)
Олімпіада-2024. Україна піднялася на одну позицію у медальному заліку
8 серпня, 01:07
Ростислав Шурма
Ростислав Шурма «покриває» схеми банку «Альянс» та його власника Щербаня – ЗМІ
24 липня, 11:35
Українці можуть отримати надбавку
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22 липня, 22:30
Середній час на отримання електронного бронювання в «Дії» сягає 15 хвилин
Бронювання в «Дії». Стало відомо, скількох працівників забронювали підприємства
24 липня, 20:07
На кордоні з Польщею збільшився потік людей
На кордоні з Польщею збільшився потік людей
24 липня, 23:20
Відпочинок в цих країнах не потребує великих затрат
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40
Венеція вирішила штрафувати туристів
Венеція «порадувала» туристів новими обмеженнями у пік сезону
2 серпня, 08:15
Марндрівка до Туреччини може закінчитись поліцією
«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів
8 серпня, 16:14
Пекін оголосив про «стратегічне партнерство» з Тбілісі. Відповідне рішення було ухвалено під час візиту прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі до КНР у 2023 році
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання геополітика
10 серпня, 06:00

Соціум

На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум
На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум
У Римі хаос: видання Mirror пояснило, чому жителі тікають із міста
У Римі хаос: видання Mirror пояснило, чому жителі тікають із міста
Путін шокований наступом на Курськ – Bild
Путін шокований наступом на Курськ – Bild
РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину
РФ відправляє молодь з окупованих областей України на Курщину: Нацспротив назвав причину
Блискавка вбила шість людей у ​​Китаї
Блискавка вбила шість людей у ​​Китаї
Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW
Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
16K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
14K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
14K
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
12K
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua