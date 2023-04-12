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Українці не хочуть повертатись з-за кордону. Озвучено сумний прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці не хочуть повертатись з-за кордону. Озвучено сумний прогноз
Українці все менше хочуть повертатись до України з-за кордону
фото: з відкритих джерел

Більше 40% українських біженців з Польщі вже вирішили не повертатися додому. І влада уже має заохочувати їх це робити

Українці, які виїхали за кордон дедалі менше хочуть повертатись на Батьківщину, а якщо після війни частина чоловіків поїде з України, то не буде кому відбудовувати країну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Борислав Береза. 

«Це дані по нашим біженцям у Польщі. Більш-менш така ж ситуація і в інших країнах. Більше 40% вже вирішили не повертатися. Півроку тому їх було трохи менше 25%. Відбувається той процес, про який я попереджав», – констатує Береза.  На підтвердження своїх слів, він також опублікував інфографіку. 

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Він стверджує, що якщо українська влада вже зараз не буде опікуватись питанням повернення біженців, та не почне формувати стратегію їх повернення,  налагоджувати комунікації з біженцями, та не займатиметься їх адвокацією, то швидко буде зростати кількість тих, хто  взагалі не повернеться.

«Це процес, який йде, а наша влада йому не заважає. І якщо спрогнозувати, що після війни частина чоловіків поїде з України, щоб об'єднатися з сім'єю, то це стане тою проблемою, яку вже буде не вирішити, тому що втрачений час. А це питання відновлення та відбудови України», – вважає народний депутат.

Нагадаємо, румуни уже почали масово виселяти українських біженців. Влада країни заборгувала власникам житла компенсацію за розміщення біженців. Через це українців просять шукати собі нове житло або платити за оренду. Про це повідомляє adevarul.ro.

Крім того, у кінці березня влада оприлюднила проект змін до програми «50/20» (50 лей за проживання і 20 лей за харчування), за якими власники квартир коштів від держави більше не отримуватимуть. Проте кожна українська родина отримуватиме 2000 лей на місяць (400 євро) упродовж 4 місяців, за які вони мають шукати роботу. З цих коштів біженці повинні будуть оплачувати оренду житла.

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Теги: українці житло Facebook кордон Борислав Береза влада харчування біженці

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