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FT: Німецька компанія продавала інструменти компаніям, пов’язаним із ФСБ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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FT: Німецька компанія продавала інструменти компаніям, пов’язаним із ФСБ
Heller Tools продала свердла та інші інструменти компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією «Сернія»
фото з відкритих джерел

Росії було продано інструментів на понад мільйон доларів

Німецька компанія Heller Tools попри санкції продавала інструменти компаніям, пов’язаним із таємною мережею контрабанди російської ФСБ. Про це пише The Financial Times.

Як пише видання, компанія Heller Tools продала свердла та інші інструменти на загальну суму в майже $1,2 млн компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією «Сернія».

За даними Міністерства юстиції США, мережа «Сернія» була створена під керівництвом російських спецслужб для обходу санкцій ЄС і США та отримання обладнання для російського ОПК.

Посійські документи свідчать, що Heller Tools задекларувала продажі товарів на суму $860 тис. московській компанії під назвою «Торговий дім Трейдтулс», пов’язаної із мережею «Сернія», між початком повномасштабного вторгнення в Україну і до червня 2023 року.

Митні записи показують, що експорт товарів Heller до «Трейдтулс» припинився у червні 2023 року, незабаром після того, як FT звернулася до Heller із запитаннями про його торгівлю з «Трейдтулс».

Проте до вересня Heller Tools почала продавати товари іншій російській фірмі під назвою «Тірекс». Цю компанію, яка купила товарів у німецької компанії на ще $300 тис., заснував у червні колишній працівник «Трейдтулс».

FT зазначає, що будівельні інструменти, які продає Heller, такі як пилки та свердла для сталі або цегляної кладки, були включені до санкційних списків ЄС у грудні 2023 року, після продажу компанії «Тірекс». Інструменти додали тому, що вони можуть зокрема сприяти збільшенню промислового потенціалу Росії.

У 2022 році Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом особам, пов’язаним із «Сернією», у змові з метою закупівлі технологій військового класу та подвійного призначення для російських оборонних компаній. Серед них був підозрюваний полковник ФСБ Вадим Конощенок, який був затриманий естонськими прикордонниками під час спроби втекти до Росії.

Нагадаємо, техніка американської компанії Caterpillar продовжує потрапляти в Росію через британського дилера попри санкції.

Теги: Німеччина ФСБ документи експорт санкції

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