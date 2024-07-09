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Через страйк пілотів румунські міністри ледь не запізнилися на саміт НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Через страйк пілотів румунські міністри ледь не запізнилися на саміт НАТО
ЗМІ: Посилаючись на проблеми зі здоров’ям або інші причини, пілоти скасовували чи затримували рейси
фото з відкритих джерел

Румунські військові надали літак урядовій делегації, аби міністри встигли на пересадку в Парижі

Делегація Румунії на саміті НАТО у Вашингтоні ледь не запізнилася через страйк пілотів Tarom, національного авіаперевізника. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що уряд Румунії не має свого парку літаків і використовує чартерні рейси. Проте десятки рейсів з аеропорту Бухареста скасували.

Тисячі пасажирів, зокрема члени урядової делегації Румунії, які їхали на саміт НАТО, не змогли відлетіти. Пілоти вимагали підвищення зарплати. Посилаючись на проблеми зі здоров’ям або інші причини, пілоти скасовували чи затримували рейси.

Міністр оборони Анхель Тілвар і міністр закордонних справ Лумініца Одобеску, планували летіти до Вашингтона на саміт НАТО через Париж, використовуючи регулярні рейси Tarom. Оскільки їхній рейс із Бухареста до столиці Франції скасували, у них не було часу на пересадку. Румунська армія допомогла власними транспортними літаками дістатися вчасно до Парижа.

До слова, ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться з 9 по 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства (ПДЧ). Зокрема, одним з головних питань саміту буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де сьогодні розпочинається саміт НАТО

Водночас представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну. 

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Теги: армія Румунія страйк саміт міністр літак військові

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