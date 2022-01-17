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    Україну знову накриють снігопади: прогнози погоди на 17 січня

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    17 січня у більшості областей України очікується сніг та мороз - Україну знову накриють снігопади: прогнози погоди на 17 січня
    17 січня у більшості областей України очікується сніг та мороз
    фото: glavcom.ua

    На Півдні у цей день буде найтепліше

    У понеділок, 17-го січня, в Україні продовжиться потепління. Подекуди температура повітря сягатиме +6 градусів, однак у більшості областей очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На Заході очікується від -1 до +3 градусів за Цельсієм. Вночі почне випадати сніг, а протягом дня подекуди до нього додасться дощ.

    У Центрі та на Півночі - від -1 до +3 градусів вдень, вночі похолоднішає до -6. Також вдень випаде сніг.

    У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -8, однак вдень потеплішає до +2. Невеликі опади змінить мокрий сніг.

    На Півдні у цей день буде найтепліше. Вдень - +4…+6. Крім того, очікується переважно сонячна погода без опадів.

    У Києві повітря прогріється до -1…+1 градусів. Сніг прогнозують і вночі, і вдень.

    Зазначимо, буревій наробив лиха в Києві (фото). Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

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    Теги: Укргідрометцентр рятувальники повітря негода дощ
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    Україну знову накриють снігопади: прогнози погоди на 17 січня