Україну знову накриють снігопади: прогнози погоди на 17 січня
На Півдні у цей день буде найтепліше
На Заході очікується від -1 до +3 градусів за Цельсієм. Вночі почне випадати сніг, а протягом дня подекуди до нього додасться дощ.
У Центрі та на Півночі - від -1 до +3 градусів вдень, вночі похолоднішає до -6. Також вдень випаде сніг.
У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -8, однак вдень потеплішає до +2. Невеликі опади змінить мокрий сніг.
На Півдні у цей день буде найтепліше. Вдень - +4…+6. Крім того, очікується переважно сонячна погода без опадів.
У Києві повітря прогріється до -1…+1 градусів. Сніг прогнозують і вночі, і вдень.
Зазначимо, буревій наробив лиха в Києві (фото). Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.
Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.
- Рятувальники Житомирщини розповіли, що наробила негода в області (фото)
- Буревій повалив дерева та зірвав дахи будинків у Харкові (фото, відео)
- Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
- Шквальний вітер пошматував прапори (фото, відео)
- В Україні ялинкопад через сильний вітер (відео і фото)