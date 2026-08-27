«Укрпошта» створила власну службу авіабезпеки: що зміниться для клієнтів

Нова служба має посилити контроль за міжнародними відправленнями та скоротити затримки під час їхньої перевірки

«Укрпошта» створила власну службу авіаційної безпеки. Вона контролюватиме міжнародні відправлення, щоб зменшити ризики потрапляння до авіаперевезень небезпечних або заборонених вкладень. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає «Главком».

Для чого створили службу

Смілянський пояснив, що понад 90% посилок «Укрпошта» обробляє та випускає за кордон максимум за 24 години. Водночас через питання до окремих відправлень в аеропорту або на кордоні можуть затримуватися цілі партії пошти.

Такі затримки впливають і на українських підприємців, оскільки від швидкості доставки залежать відносини з покупцями, рейтинг продавців на маркетплейсах та конкурентоспроможність українських товарів за кордоном.

Як працюватиме система

Фахівці нової служби пройшли навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Навчання охоплювало міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

Систему розвиватимуть спільно з Державною митною службою України. При цьому «Укрпошта» не замінюватиме функції митниці.

Компанія також планує інвестувати у спеціальне обладнання, зокрема:

сучасні рентгенівські системи;

рентгенотелевізійні інтроскопи на автоматизованих сортувальних хабах;

технології штучного інтелекту для аналізу ризик-профілів та інших видів контролю.

За словами Смілянського, це має пришвидшити процес від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці.

«Укрпошта» готується до відновлення авіаперевезень

Створення служби авіабезпеки не означає, що «Укрпошта» найближчим часом купуватиме власні літаки. Водночас компанія вже готується до можливого відновлення авіаперевезень з України.

Наразі «Укрпошта» використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами та територіями світу. Основні поштові потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі.

Смілянський наголосив, що мета нової служби – посилити контроль безпеки відправлень, водночас зробивши його максимально непомітним для клієнтів і зберегти швидкість міжнародної доставки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Україні можуть скасувати пільгу зі сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. 26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати відповідні законопроєкти.