Авіарегулятор виявив небезпечний дефект у літаках Boeing-737

Через помилки під час монтажу тисячі крісел можуть зірватися з кріплень під час сильної турбулентності чи аварії

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило серйозну проблему з безпекою у пасажирських літаках Boeing 737 MAX. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Jalopnik.

Так, регулятор попереджає, що під час сильної турбулентності або аварійної посадки окремі сидіння можуть від'єднатися від підлогових напрямних, що створює загрозу для пасажирів і може ускладнити евакуацію. Спеціалісти наголошують, що сидіння, які зіскочили з кріплень, становлять безпосередню загрозу для життя пасажирів і бортпровідників. Окрім ризику травмування, деформовані або зміщені крісла можуть повністю заблокувати проходи та ускладнити термінову евакуацію з салону.

Згідно з директивою американського авіаційного регулятора FAA, дефект стосується близько 31 000 крісел, встановлених на лайнерах моделей 737-8, 737-9 та 737-8200. Фахівці оцінюють, що на кожному з 453 літаків, які експлуатують у США, перезбірки можуть потребувати до 69 пасажирських місць.

Найбільше повітряних суден із цією проблемою виявили у флоті американських авіаперевізників United Airlines (близько 284 літаків) та Southwest Airlines (понад 260 одиниць).

За оцінками американського регулятора, перевірка та виконання необхідних робіт коштуватиме авіакомпаніям близько 2,7 млн доларів, не враховуючи можливих витрат на повторне встановлення крісел. При цьому заміна деталей не передбачається – у більшості випадків достатньо правильно закріпити сидіння.

У Boeing повідомили, що ще у грудні 2025 року розіслали операторам літаків відповідні технічні рекомендації та підтримують рішення FAA зробити ці перевірки обов'язковими. Зазначимо, що нова директива з'явилася невдовзі після того, як FAA повернуло Boeing право самостійно видавати сертифікати льотної придатності для нових літаків 737 MAX і 787 під наглядом регулятора. Це рішення було ухвалене після кількох місяців посиленого контролю виробництва та оцінки якості.

Компанія також зазначила, що нині процедуру монтажу крісел уже посилили безпосередньо на заводах, тому нові літаки сімейства 737 передають замовникам без цього дефекту.

Останніми роками сімейство Boeing 737 MAX перебуває під пильною увагою регуляторів через низку технічних проблем і посилений контроль за виробничими процесами.

Нагадаємо, що в січні 2021 року в Індонезії розбився Boeing 737 незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти. На його борту перебувало 62 особи. Літак було виготовлено в 1994 році.

А одна з найжахливіших аварій за участю Boeing 727 сталася 31 березня 1986 року. Рейс 940 авіакомпанії Mexicana спалахнув у повітрі та впав поблизу Лас-Месаса. Усі 167 пасажирів та члени екіпажу загинули.

До слова, у США вперше передали авіакомпанії новий пасажирський Boeing 737 MAX 7 після багаторічної затримки із сертифікацією. Першим експлуатантом літака стане Southwest Airlines, яка очікувала на цю модель кілька років.