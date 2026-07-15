Федоров втратить посаду? Названо склад нового уряду

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, хто очолить ключові міністерства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

Ймовірний склад нового уряду

Всеволод Ченцов – віцепремʼєр з євроінтеграції;

Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;

Денис Маслов – міністр юстиції;

Віталій Безгін – міністр громад та територій;

Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;

Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;

Ігор Клименко – міністр оборони;

Оксана Ферчук – міністр цифрової трансформації.

«Всі інші залишаються на своїх місцях», - зауважила нардепка.

Новина доповнюється...