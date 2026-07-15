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Федоров втратить посаду? Названо склад нового уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Федоров втратить посаду? Названо склад нового уряду
фото: tsn

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, хто очолить ключові міністерства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

Ймовірний склад нового уряду

  • Всеволод Ченцов – віцепремʼєр з євроінтеграції;
  • Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;
  • Денис Маслов – міністр юстиції;
  • Віталій Безгін – міністр громад та територій;
  • Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
  • Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;
  • Ігор Клименко – міністр оборони;
  • Оксана Ферчук – міністр цифрової трансформації.

«Всі інші залишаються на своїх місцях», - зауважила нардепка.

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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