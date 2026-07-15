Федоров втратить посаду? Названо склад нового уряду
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, хто очолить ключові міністерства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.
Ймовірний склад нового уряду
- Всеволод Ченцов – віцепремʼєр з євроінтеграції;
- Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;
- Денис Маслов – міністр юстиції;
- Віталій Безгін – міністр громад та територій;
- Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
- Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;
- Ігор Клименко – міністр оборони;
- Оксана Ферчук – міністр цифрової трансформації.
«Всі інші залишаються на своїх місцях», - зауважила нардепка.
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