Зеленський призначив Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм радником: дос'є

Фахівець зі зв’язку, РЕБ та безпілотних технологій відповідатиме за розвиток технологічних напрямів оборони

Президент України Володимир Зеленський призначив фахівця зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним «Флеш», своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №621/2026.

Бескрестнов працюватиме радником президента поза штатом. «Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», – йдеться в указі, який Зеленський підписав 17 липня.

Чим відомий Сергій Бескрестнов

Сергій Бескрестнов є одним із найвідоміших в Україні експертів у сфері військового зв'язку, радіоелектронної боротьби та безпілотних технологій. Він регулярно аналізує тактику застосування російських дронів, роботу засобів РЕБ, розвиток українських безпілотних систем і технологічні зміни на полі бою.

Раніше «Главком» публікував велике інтерв'ю з Сергієм Бескрестновим, у якому він детально розповів про еволюцію російських безпілотників, нові методи їх застосування та способи протидії їм.

Що експерт говорив про російські дрони

Зокрема, експерт пояснив, що Росія дедалі активніше використовує дрони-приманки «Гербера» та «Пародія» для виснаження української протиповітряної оборони. За його оцінкою, під час окремих атак понад половину безпілотників, які фіксують над Києвом, можуть становити саме такі фальшиві цілі. Водночас він попереджав, що масовані атаки дронами можуть бути підготовкою до майбутніх ракетних ударів по столиці.

Також Бескрестнов розповідав про розвиток технологій безпілотної війни. Він звертав увагу на те, що російські інженери постійно модернізують «шахеди», експериментують із системами зв'язку, навігації та бойовими частинами, а тривалість життя сучасних розвідувальних дронів на фронті завдяки новим технічним рішенням зросла від кількох днів до кількох місяців.

Крім того, експерт висловлювався щодо ефективності застосування винищувачів F-16 для боротьби з ударними безпілотниками. На його думку, використання такої авіації є виправданим лише під час масованих атак великих груп дронів, тоді як перехоплення одного-двох безпілотників є економічно недоцільним. Також він аналізував загрози від застосування російськими військами термобаричних бойових частин на ударних дронах і пояснював, чому вони становлять особливу небезпеку для об'єктів енергетичної інфраструктури та щільної міської забудови.

Нагадаємо, напередодні призначення Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Сергієм Бескрестновим. За словами президента, вони обговорили найактуальніші питання розвитку технологічної складової української оборони.

Крім того, глава держави анонсував проведення спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю бойових командирів корпусів та провідних виробників озброєння. Однією з головних тем має стати розвиток безпілотних систем і новітніх військових технологій.