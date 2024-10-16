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Уряд змінив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд змінив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
Зміни процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни розширюють підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями
фото з відкритих джерел

Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не тільки цивільні мешканці територій, де ведуться (або велися) бойові дії

Кабінет міністрів України вніс зміни до “Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я” (постанова КМУ №306). Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів

Зазначається, що зміни розширюють підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями або іншими ушкодженнями здоров’я, отриманими цивільним населенням від вибухонебезпечних предметів.

«Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не тільки цивільні мешканці територій, де ведуться (або велися) бойові дії, а й ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на інших підконтрольних Україні територіях», – йдеться у повідомленні.

Такі факти підтверджуватимуться місцевим територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Раніге повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко,  Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.

Нардеп додав, що отримати статус УБД в автоматичному режимі можуть:

 

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Теги: Україна Міністерство у справах ветеранів

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