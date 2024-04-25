У Франції відбувається страйк авіадиспетчерів: понад 60% рейсів скасовано

Після одноденного превентивного страйку в четвер спілка авіадиспетчерів дає державним органам 15 днів на пошук рішень та погрожує триденним страйком

До страйку закликали профспілки після провалу переговорів з директоратом цивільної авіації Франції

Понад 60 відсотків рейсів скасовують у найбільших французьких аеропортах у четвер, 25 квітня, через страйк авіадиспетчерів. Про це повідомляє BFMTV та Euronews.

Зокрема, 65 відсотків літаків не вилетять з аеропорту Шарль де Голль в Парижі, 75 – з Орлі – також у французькій столиці. Аеропорти Марселя, Тулузи та Ніцци теж скасовують від 60 до 70 відсотків рейсів.

На переговорах з директоратом цивільної авіації Франції, профспілки пропонували повний перегляд організації управління повітряним рухом у Франції, а також реорганізацію роботи авіадиспетчерів, щоб впоратися з прогнозованим збільшенням повітряного руху, в обмін на підвищення заробітної плати і покращення умов найму на роботу.

«Версія, опублікована Генеральним директоратом цивільної авіації, жодним чином не є прийнятною, ми розцінюємо її як провокацію, якщо не образу», – заявила профспілка диспетчерів.

Зокрема, профспілка вимагала щорічного підвищення зарплат працівникам – на 5,04% до 2027 року, та посилення соціальної підтримки згідно з «європейськими соціальними стандартами».

Після одноденного превентивного страйку в четвер Національний спілка авіадиспетчерів повітряного руху (SNCTA) дає державним органам 15 днів на пошук рішень та погрожує триденним страйком з 9 по 11 травня, ці дні у Франції вважаються святковими на честь свята Вознесіння Господнього.

До слова, у зв’язку з наближенням Олімпіади у Парижі, французький уряд схвалив законопроєкт, що дозволяє державі забороняти страйки працівників транспортної галузі, щоб уникнути перебоїв під час проведення змагань.

Законопроєкт також вимагає більш раннього попередження про страйки та посилення обов’язків щодо обслуговування. Однак за нього ще повинна проголосувати Національними зборами Франції, перш ніж він набуде чинності.

Ще в лютому Німецька профспілка Verdi закликала наземний персонал найбільшого авіаперевізника країни Lufthansa до страйку у семи аеропортах.

Нагадаємо, у березні Фінляндію охопили масові страйки проти реформ праці. Побоюючись нестачі бензину та дизпалива на АЗС, фіни не лише заправили повні баки автомобілів, а й масово скуповують каністри. Компанії просять не заповнювати їх, щоб не створювати реальний дефіцит палива у країні.