Краєвиди, від яких перехоплює подих. Прикордонники показали засніжені рубежі України

У кадрі – гірські схили та засніжені ялинки

Гірські ділянки кордону – в епіцентрі лютневого морозного шоу: –20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих. Прикордонники оприлюднили фото із Буковини та Закарпаття.

У кадрі – гірські схили та засніжені ялинки. Справжня екзотика для нинішньої теплої зими.

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Нагадаємо, в Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Бути активними в розпал зими погода змусила і ведмедів – нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це, пояснюють фахівці, небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити.

Нагадаємо, Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.