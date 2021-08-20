В Україні скоротилася тривалість життя

Тривалість життя українців скоротилася більше ніж на півроку

Тривалість життя українців за рік скоротилася. У 2020 році середня очікувана тривалість життя в Україні склала 71,35 року. Про це повідомили в Державній службі статистики.

Минулого року тривалість життя чоловіків у середньому становила 66,39 року, а серед жінок – 76,22 року. Водночас у 2019 році тривалість життя становила 72,01 років: для чоловіків – 66,92 року, а для жінок – 76,98 року.

При цьому зазначено, що за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, в 1990 році цей показник склав 70,42 року: для чоловіків – 65,60 і для жінок – 74,82.

За січень-червень цього року населення України скоротилося ще на 205,2 тис. осіб, станом на 1 липня в державі проживало 41,383 млн осіб.

Кількість померлих за вказаний період досягла 349 тис.осіб, хоча в січні-червні 2020 року цей показник був нижчим – 287 тис. людей.

При цьому народилося 132,6 тис.дітей, що на 6,5 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

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