  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні скоротилася тривалість життя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    71,35 року в середньому живе українець - В Україні скоротилася тривалість життя
    71,35 року в середньому живе українець
    Фото з відкритих джерел

    Тривалість життя українців скоротилася більше ніж на півроку

    Тривалість життя українців за рік скоротилася. У 2020 році середня очікувана тривалість життя в Україні склала 71,35 року. Про це повідомили в Державній службі статистики.

    Минулого року тривалість життя чоловіків у середньому становила 66,39 року, а серед жінок – 76,22 року. Водночас у 2019 році тривалість життя становила 72,01 років: для чоловіків – 66,92 року, а для жінок – 76,98 року.

    При цьому зазначено, що за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, в 1990 році цей показник склав 70,42 року: для чоловіків – 65,60 і для жінок – 74,82.

    За січень-червень цього року населення України скоротилося ще на 205,2 тис. осіб, станом на 1 липня в державі проживало 41,383 млн осіб.

    Кількість померлих за вказаний період досягла 349 тис.осіб, хоча в січні-червні 2020 року цей показник був нижчим – 287 тис. людей.

    При цьому народилося 132,6 тис.дітей, що на 6,5 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

    Читайте також:
    Теги: населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні скоротилася тривалість життя