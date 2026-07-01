Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
За незаконне добування раків передбачено покарання
фото з відкритих джерел

Одній особі за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків

На водоймах України 1 липня завершилася заборона на вилов раків, яка тривала з кінця минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство рибного господарства.

«Зняття заборони на лов раків – довгоочікувана подія для багатьох любителів риболовлі. Проте, вирушаючи на водойму, не забувайте про відповідальне ставлення до річкових мешканців і неухильне дотримання природоохоронного законодавства», – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Які правила діють?

Одній особі за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків. Ловити членистоногих можна шляхом ручного збирання, раколовкою конструкції «хапка» діаметром не більше 70 см із кроком вічка не більше 22 мм у кількості не більше однієї одиниці на одного рибалку, а також підсакою діаметром не більше 100 см або «хваткою» («павуком»), розмір якої не перевищує 1×1 м, із кроком вічка сіткового полотна не більше 10 мм.

Водночас заборонено ручне збирання раків у темний час доби (пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу) із застосуванням підсвічування.

«Крім того, під час риболовлі обов’язково слід пам’ятати про мінімальний розмір рака, дозволений до вилову. Зокрема, у дніпровських водосховищах цей показник становить 11 см, в інших внутрішніх водних об’єктах і Чорноморському регіоні – 10 см, а в Азовському регіоні – 9 см. Розмір раків визначають шляхом вимірювання довжини по спині від лінії, що з’єднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини», – йдеться у повідомленні.

Який штраф можна отримати за порушення правил?

За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Так, компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

До слова, доктор біологічних наук Віктор Демченко зазначив в інтерв’ю «Главкому», що війна могла позитивно вплинути на відновлення окремих промислових видів у Чорному морі через різке скорочення вилову. Зокрема, є підстави очікувати збільшення чисельності камбали-калкана.

Читайте також:

Теги: рибальство водойма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українець виловив легендарну рибу з озера Балатон
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
4 червня, 08:50
За даними моніторингу, безпечно проводити час біля води наразі можна лише на шести офіційних пляжах
Де у Києві безпечно купатися: результати перевірки столичних пляжів
3 червня, 21:20
Наразі представник малих народів Росії перебуває в безпеці в українському полоні
Полонений окупант два тижні ховався від ЗСУ у бочці
7 червня, 20:15
На ставку в селищі Ямпіль потонули двоє людей
На Хмельниччині у ставку потонули жінка та її 11-річна онучка
11 червня, 13:26
Пошукові роботи на озері Редькине суттєво ускладнюються через особливості водойми
На озері Редькине третю добу тривають пошуки потонулого чоловіка
22 червня, 08:24
Пошукові роботи на водоймі у Гаврилівці тривали майже добу за участі рятувальників та поліції
У Бучанському районі на ставку потонула 33-річна жінка
23 червня, 08:25
Шестирічного хлопчика, нога якого застрягла у залізній конструкції на дні водойми, визволяли рятувальники
На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці
23 червня, 16:13
Сом ледве помістився у човні рибалки
У Кам’янському рибалка зловив сома-велетня вагою 41 кг (фото)
26 червня, 17:00
Рапана дісталася до Чорного моря з Тихого океану і за кілька десятиліть стала видом, якого видобували втричі більше, ніж риби
Біолог пояснив, як війна вплинула на промислові види, які найбільше виловлювали у Чорному морі
Вчора, 20:44

Суспільство

В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
Грози та град: які області накриє негода 1 липня
Грози та град: які області накриє негода 1 липня
У Львові запроваджено нові правила для електросамокатів
У Львові запроваджено нові правила для електросамокатів
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Борисюка
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Борисюка
Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу
Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua