В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати

Одній особі за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків

На водоймах України 1 липня завершилася заборона на вилов раків, яка тривала з кінця минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство рибного господарства.

«Зняття заборони на лов раків – довгоочікувана подія для багатьох любителів риболовлі. Проте, вирушаючи на водойму, не забувайте про відповідальне ставлення до річкових мешканців і неухильне дотримання природоохоронного законодавства», – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Які правила діють?

Одній особі за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків. Ловити членистоногих можна шляхом ручного збирання, раколовкою конструкції «хапка» діаметром не більше 70 см із кроком вічка не більше 22 мм у кількості не більше однієї одиниці на одного рибалку, а також підсакою діаметром не більше 100 см або «хваткою» («павуком»), розмір якої не перевищує 1×1 м, із кроком вічка сіткового полотна не більше 10 мм.

Водночас заборонено ручне збирання раків у темний час доби (пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу) із застосуванням підсвічування.

«Крім того, під час риболовлі обов’язково слід пам’ятати про мінімальний розмір рака, дозволений до вилову. Зокрема, у дніпровських водосховищах цей показник становить 11 см, в інших внутрішніх водних об’єктах і Чорноморському регіоні – 10 см, а в Азовському регіоні – 9 см. Розмір раків визначають шляхом вимірювання довжини по спині від лінії, що з’єднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини», – йдеться у повідомленні.

Який штраф можна отримати за порушення правил?

За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Так, компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

До слова, доктор біологічних наук Віктор Демченко зазначив в інтерв’ю «Главкому», що війна могла позитивно вплинути на відновлення окремих промислових видів у Чорному морі через різке скорочення вилову. Зокрема, є підстави очікувати збільшення чисельності камбали-калкана.