На Київщині шестирічний хлопчик потрапив у металеву пастку в річці

Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми та обирати для відпочинку лише офіційно облаштовані пляжі

У місті Узин Київської області шестирічний хлопчик під час купання в річці застряг у металевій конструкції, що знаходилася під водою. Самостійно вивільнити дитину не вдалося, тому на місце події викликали рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.

Інцидент стався ввечері 22 червня на річці Узинка. Під час купання нога хлопчика 2020 року народження міцно застрягла у залізній конструкції на дні водойми.

«За допомогою гідравлічного інструменту фахівці ДСНС деблокували ногу дитини 2020 року народження та звільнили її з небезпечної пастки», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники вкотре закликають батьків пильно стежити за дітьми та обирати для відпочинку лише офіційно облаштовані й перевірені пляжі. Під водою на диких локаціях можуть ховатися небезпечні предмети: іржаві металеві конструкції, гострі уламки чи коріння дерев.

Нагадаємо, рятувальники та очевидці закликають відпочивальників на Венеційському мосту утриматися від екстриму, оскільки на дні річки під конструкцією мосту розташовані уламки гострої залізної арматури, на які можна наштрикнутися під час пірнання. Попри заборону та небезпеку на дні, містяни продовжують стрибати з мосту. У неділю, 21 червня, було зафіксовано, що на Венеційському мосту збирається багато людей: одні спостерігають, а інші стрибають у воду. За словами очевидця, дехто з пірнальників перебуває у нетверезому стані, а присутні на мосту підбадьорюють їх замість того, щоб зупинити чи викликати поліцію.

До слова, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. У Києві на озері Редькине (Міністерка), що в Оболонському районі, триває пошукова операція. Водолази шукають чоловіка, який зник під час купання увечері 20 червня.