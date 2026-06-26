У Кам’янському рибалка зловив сома-велетня вагою 41 кг (фото)

Довжина сома-гіганта сягає майже двох метрів

На Дніпропетровщині, у місті Кам'янське, рибалка зловив гігантського сома. Чоловік витягнув з річки сома завдовжки з його надувний човен. Про це пише «Главком» із посиланням на спільноту рибалок Дніпра та області.

Рибалці вдалося виловити справжнього сома-велетня вагою 41 кг. Водночас довжина риби сягає майже двох метрів – 180 см. Чоловік зловив його за допомогою одного з популярних пристосувань для риболовлі на сома. Цей метод базується на імітації звуку, який робить сом при ковтанні їжі з поверхні води. Тож, коли він чує цей звук, він рухається в його бік і ковтає будь-яку наживку.

Однак для риболовлі 41-кілограмового сома рибалка використав наживку виповзка – це великий дощовий черв’як.

У Кам'янському рибалка зловив гігантського сома фото: Рибалка у Дніпрі та області/Telegram

На фото, яким поділився рибалка з Дніпропетровщини, можна побачити реальні розміри сома: він зайняв майже всю поверхню човна. Крім довжини, можна також оцінити розміри річкового велетня.

Нагадаємо, у Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові гігантського сома. Риба довжиною понад 180 см була справжньою місцевою знаменитістю та символом паркового озера. Інцидент викликав хвилю обурення серед польських медіа та мешканців столиці.

Згодом стало відомо, що 40-кілограмовий сом, якого наприкінці травня незаконно виловив 57-річний громадянин України з озера Балатон у Варшаві, залишився живим. Жителі польської столиці побоювалися, що рибу, яка прожила в озері близько 20 років, уже з'їли, проте ці чутки не підтвердилися.

Також повідомлялося, польський рибалка Міхал Челковський став автором неймовірного улову на річці Одра. Йому вдалося витягти з води величезного сома завдовжки 252 см. Хоча ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кг.