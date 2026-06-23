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У Бучанському районі на ставку потонула 33-річна жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бучанському районі на ставку потонула 33-річна жінка
Пошукові роботи на водоймі у Гаврилівці тривали майже добу за участі рятувальників та поліції
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Жінка відпочивала біля води разом із компанією друзів

У селищі Гаврилівка Бучанського району Київської області на місцевому ставку загинула 33-річна жінка. Водолази шукали її тіло майже добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Трагедія сталася 21 червня. Близько 12:30 до правоохоронців звернулася родичка загиблої, яка повідомила, що її сестра, ймовірно, потонула.

За попередніми даними поліції, 33-річна жінка відпочивала біля води разом із компанією друзів. Під час купання вона пірнула у водойму та зникла з поля зору знайомих.

Пошукові роботи тривали майже добу за участі рятувальників та поліції. Наступного дня, 22 червня, водолази ДСНС виявили тіло жінки без ознак життя та підняли його на поверхню. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. 

Водолази ДСНС виявили тіло жінки без ознак життя та підняли його на поверхню
Водолази ДСНС виявили тіло жінки без ознак життя та підняли його на поверхню
фото: ДСНС Києва
Ставок у Гаврилівці, де стався нещасний випадок
Ставок у Гаврилівці, де стався нещасний випадок
фото: поліція Київщини

За даними ДСНС Київщини, від початку року на водоймах області вже загинуло 22 людини.

ДСНС Київщини закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм:

  • обирайте лише офіційні та облаштовані місця для купання;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не залишайте дітей без нагляду;
  • реально оцінюйте власні сили та дотримуйтеся правил безпеки.

Нагадаємо, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. Зокрема, наприкінці травня на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави.  

12 червня у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.

Рятувальники вкотре закликають киян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм та не нехтувати заборонами на купання у невстановлених місцях.

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Теги: Київщина водойма смерть на воді

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