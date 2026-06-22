На озері Редькине третю добу тривають пошуки потонулого чоловіка

Пошукові роботи на озері Редькине суттєво ускладнюються через особливості водойми

За запитом рідних загиблого обстеження водойми продовжать сьогодні, 22 червня

У Києві на озері Редькине (Міністерка), що в Оболонському районі, триває пошукова операція. Водолази шукають чоловіка, який зник під час купання увечері 20 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Киэва.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників у суботу о 19:51. Того ж вечора водолази обстежили перші 100 кв. м акваторії, проте пошуки не дали результату.

Зранку 21 червня роботи відновили. Опитавши свідків, які вказали на ймовірне місце трагедії, фахівці розширили зону обстеження та перевірили ще 2 тис. кв. м дна. Станом на вечір неділі чоловіка знайдено не було.

Пошукові роботи на озері Редькине суттєво ускладнюються через особливості водойми фото: ДСНС Киэва

У ДСНС зазначають, що роботу рятувальників суттєво ускладнюють природні особливості водойми – сильна замуленість дна та нульова видимість, через яку водолазам доводиться працювати наосліп.

Сьогодні, 22 червня, за запитом рідних загиблого, пошукові роботи на озері продовжуються.

Нагадаємо, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. Зокрема, наприкінці травня на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави.

12 червня у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.

Рятувальники вкотре закликають киян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм та не нехтувати заборонами на купання у невстановлених місцях.