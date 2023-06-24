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ФСБ та російські генерали закликають бунтівників «Вагнера» зупинитися

Діана Гасюк
glavcom.ua
ФСБ та російські генерали закликають бунтівників «Вагнера» зупинитися
Пригожин звинуватив армію РФ в ударах по тилових таборах його найманців
фото з відкритих джерел

Федеральна служба безпеки РФ закликала бойовиків ПВК «Вагнер» не виконувати накази Євгена Пригожина

Російське ФСБ звернулося із закликом до бійців «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його. Про це йдеться в заяві, поширеній ФСБ в ніч проти суботи, передає BBC.

«Закликаємо бійців ПВК не робити непоправних помилок, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання»,- зауважується в заяві.

Повідомляється також, що генерал Сергій Суровікін, який вважався близьким до Пригожина, записав відеозвернення до «вагнерівців». Він закликав їх зупинитися, скласти зброю й повернутися в місця дислокації, а проблеми розв’язати мирним шляхом під керівництвом Путіна.

Зі зверненням виступив і перший заступник начальника головного управління генштаба РФ, генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв. Він теж просить не вестись на провокації та лякає втратами.

Водночас Національний антитерористичний комітет Росії звернувся із вимогою до Пригожина «припинити протиправні дії», повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Після заяви ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости.

Теги: армія Міноборони РФ Сергій Шойгу ПВК «Вагнер»

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