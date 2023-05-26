«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля

Отець Андрій Пінчук: «Уже зараз на Волині є двадцять парафій, які перейшли на катакомбний стан»

Священнослужителі УПЦ звернулися до Вселенського патріархату з проханням про надання своїм парафіям особливого статусу ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років. Про це у розмові із «Главкомом» висловив «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині та власник Телеграм-каналу «Веселий піп» отець Андрій Пінчук.

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«Це була ініціатива певної кількості парафій, які підписали відповідне звернення. Це не моя ініціатива. Мені невідомо, чи вже відправили цей документ до Константинополя, чи він досі на стадії підписання», – сказав він.

Пінчук вважає, що у цій ситуації припустилася помилки як сама ПЦУ, так і патріарх Варфоломій, адже потрібно було на самому початку війни ініціювати створення архиєпископії, тобто прямого підпорядкування Константинополю.

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«Аби ті парафії, котрі не готові перейти до ПЦУ, перейшли би в таку архиєпископію… Дивіться, парафія – це люди. І будь-який священник намагається зберегти своїх людей. Але що відбувається, коли частина бажає переходу до ПЦУ, а частина – не бажає? Та частина, котра не бажає, перестає ходити до церкви, відколюється. Рвуться взаємини, зв’язки, спільні роки духовного життя», – пояснює настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині.

У випадку, якщо УПЦ не матиме права служити, то частина мирян із священниками перейдуть у «приватні храми». «Та вже зараз на Волині є двадцять парафій, чиє майно разом з частиною мирян перейшло до ПЦУ, а інша частина (та, яка не погодилася) разом зі священиком на приватній землі побудувала приватні храми. Вони не мають жодної реєстрації, а просто служать самі по собі. Це називається «катакомбний стан» – зазначає Андрій Пінчук. Він додав, що бачив відео з Луцьку, де «ватний» священник приймає мирян у своєму будинку за списками. Якщо ти є в списку – проходь, немає – йди лісом, бо тут приватна територія».