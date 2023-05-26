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«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля
Якщо УПЦ не матиме права служити, частина мирян із священниками перейдуть у «приватні храми»
фото з відкритих джерел

Отець Андрій Пінчук: «Уже зараз на Волині є двадцять парафій, які перейшли на катакомбний стан»

Священнослужителі УПЦ звернулися до Вселенського патріархату з проханням про надання своїм парафіям особливого статусу ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років. Про це у розмові із «Главкомом» висловив «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині та власник Телеграм-каналу «Веселий піп» отець Андрій Пінчук.

«Це була ініціатива певної кількості парафій, які підписали відповідне звернення. Це не моя ініціатива. Мені невідомо, чи вже відправили цей документ до Константинополя, чи він досі на стадії підписання», – сказав він. 

Пінчук вважає, що у цій ситуації  припустилася помилки як сама ПЦУ, так і патріарх Варфоломій, адже потрібно було на самому початку війни ініціювати створення архиєпископії, тобто прямого підпорядкування Константинополю.

«Аби ті парафії, котрі не готові перейти до ПЦУ, перейшли би в таку архиєпископію… Дивіться, парафія – це люди. І будь-який священник намагається зберегти своїх людей. Але що відбувається, коли частина бажає переходу до ПЦУ, а частина – не бажає? Та частина, котра не бажає, перестає ходити до церкви, відколюється. Рвуться взаємини, зв’язки, спільні роки духовного життя», – пояснює настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині. 

У випадку, якщо УПЦ не матиме права служити, то частина мирян із священниками перейдуть у «приватні храми». «Та вже зараз на Волині є двадцять парафій, чиє майно разом з частиною мирян перейшло до ПЦУ, а інша частина (та, яка не погодилася) разом зі священиком на приватній землі побудувала приватні храми. Вони не мають жодної реєстрації, а просто служать самі по собі. Це називається «катакомбний стан» – зазначає Андрій Пінчук. Він додав, що бачив  відео з Луцьку, де «ватний» священник приймає мирян у своєму будинку за списками. Якщо ти є в списку – проходь, немає – йди лісом, бо тут приватна територія».

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Теги: церква майно священник король УПЦ МП

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