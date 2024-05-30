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Підвищення тарифів на електроенергію: уряд пригальмував зміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на електроенергію: уряд пригальмував зміни
Уряд планує майже вдвічі збільшити тариф на електроенергію
фото з відкритих джерел

Олексій Кучеренко: «Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося»

Уряд остаточно не ухвалив рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив перший заступник голови комітету енергетики та ЖКП у Верховній Раді України Олексій Кучеренко.

«Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося – не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято», – заявив Кучеренко.

На думку представника профільного комітету, це може пояснюватися непопулярністю такого рішення. «Зрозуміло, що це рішення мало кому подобається... Якщо уряд впевнений у своєму рішенні і воно є обґрунтованим та необхідним, то які можуть бути зволікання з його прийняттям?», – зазначив Кучеренко.

На думку одного з очільників комітету ВР, також причиною не ухвалення рішення може бути відсутність остаточного рішення від президентської вертикалі влади та невпевненість у прийнятті нового тарифу серед членів уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

За даними Forbes Україна, для українців, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт. 

Нагадаємо, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.

Зокрема, більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

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Теги: тарифи електроенергія

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