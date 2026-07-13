Головна Країна Політика
search button user button menu button

Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа
Зеленський готує масштабні кадрові ротації
фото: glavcom.ua

Президент анонсував оновлення Кабінету міністрів

Президент України Володимир Зеленський розпочав масштабне кадрове перезавантаження влади. «Главком» розповідає, що наразі відомо про причини цих змін.

Ймовірні фактори

За словами кількох поінформованих співрозмовників «РБК-Україна», кадрове перезавантаження не було наслідком якоїсь однієї події. До нього призвело поєднання кількох чинників, які й прискорили зміни в уряді:

  • Зима. Однією з ключових причин кадрових змін співрозмовники називають підготовку до майбутнього опалювального сезону. Хоча цей фактор не є новим, останнім часом оцінки влади щодо можливих ризиків істотно погіршилися. Очікується нова, ще масштабніша хвиля російських атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Один зі співрозмовників припустив, що майбутня зима може виявитися складнішою за попередню.
  • Атаки на АЗС. Також один із представників фракції «Слуга народу» висловив думку, що на кадрові рішення могла вплинути й кампанія російських ударів по українських автозаправних станціях.
  • Посольство України у США. Серед інших чинників співрозмовники видання називають підвищену увагу Національного антикорупційного бюро України до чинного посла України у США Ольги Стефанішиної. За їхніми словами, ситуація навколо дипломатки ускладнюється, тоді як Києву потрібен сильний представник у Вашингтоні.

Крім того, джерела видання звертають увагу і на організаційний аспект. Після завершення пленарного тижня Верховна Рада традиційно переходить до тривалої перерви та має повернутися до роботи лише у другій половині серпня. Відтермінування кадрових рішень означало б щонайменше місячну затримку з їхнім ухваленням.

До того ж джерела BBC News Україна стверджують, що ідею перезавантажити уряд президент Володимир Зеленський «виношував вже певний час».

«По-перше – відсутність повноцінних керівників на чолі окремих міністерств, як то Мін'юст чи Мінцифри. По-друге – претензії до тих, хто нібито і є, але, як виявилось, погано працює», – йдеться у матеріалі.

Яке міністерство потрапить під хвилю кадрових ротацій

Джерела «Фокуса» зазначають, що під масштабну хвилю кадрових ротацій та звільнень, що наразі тривають в Україні, може потрапити Міністерство соціальної політики. За даними видання, його роботою нібито не задоволені у парламенті та у суспільстві.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

До слова, народний депутат Ярослав Желєзняк заявив, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США. Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим обернеться рішення Навроцького забрати орден у Зеленського
Як Навроцький вистрілив собі в ногу
20 червня, 13:23
Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта»
Зеленський підтвердив ураження Московського НПЗ (відео)
16 червня, 10:12
«Рамштайн», повернення тіл загиблих Україні. Головне за 18 червня 2026
«Рамштайн», повернення тіл загиблих Україні. Головне за 18 червня 2026
18 червня, 21:24
Кулеба жорстко відповів Польщі на спробу відібрати орден у Зеленського
«Не тих б'єш, Навроцький!» Ексглава МЗС України звернувся до польського президента через скандал з орденом
20 червня, 00:33
21-річна Олександра Зеленська майже не з'являється на публіці, тож в мережі є лише її фото з підліткового віку
Донька президента Зеленського отримала університетський диплом
22 червня, 17:12
Власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів, тому уряд продовжує розширювати відповідну програму
Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю
5 липня, 06:30
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на $900 млн
7 липня, 19:22
Зеленський обговорить із лідерами ЄС тиск на Росію
Зеленський прибув до Ірландії
1 липня, 14:30
Наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за нового прем'єр-міністра
Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд
Вчора, 15:18

Політика

Полонені в Україні африканці назвали єдину причину, чому хочуть до Росії
Полонені в Україні африканці назвали єдину причину, чому хочуть до Росії
Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа
Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа
«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки
«Україні потрібно більше ППО». Зеленський зробив заяву після російської атаки
«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів зустрічі з топ-посадовцями
«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів зустрічі з топ-посадовцями
Зеленський після зустрічі з Федоровим назвав ключовий виклик в обороні
Зеленський після зустрічі з Федоровим назвав ключовий виклик в обороні
Після уряду – СБУ та Державне бюро розслідувань: нардеп анонсував нові кадрові рішення
Після уряду – СБУ та Державне бюро розслідувань: нардеп анонсував нові кадрові рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
88K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
87K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
68K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua