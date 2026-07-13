Таємна нарада на Банковій: чому Зеленський звільняє уряд Свириденко посеред літа

Президент анонсував оновлення Кабінету міністрів

Президент України Володимир Зеленський розпочав масштабне кадрове перезавантаження влади. «Главком» розповідає, що наразі відомо про причини цих змін.

Ймовірні фактори

За словами кількох поінформованих співрозмовників «РБК-Україна», кадрове перезавантаження не було наслідком якоїсь однієї події. До нього призвело поєднання кількох чинників, які й прискорили зміни в уряді:

Зима . Однією з ключових причин кадрових змін співрозмовники називають підготовку до майбутнього опалювального сезону. Хоча цей фактор не є новим, останнім часом оцінки влади щодо можливих ризиків істотно погіршилися. Очікується нова, ще масштабніша хвиля російських атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Один зі співрозмовників припустив, що майбутня зима може виявитися складнішою за попередню.

. Однією з ключових причин кадрових змін співрозмовники називають підготовку до майбутнього опалювального сезону. Хоча цей фактор не є новим, останнім часом оцінки влади щодо можливих ризиків істотно погіршилися. Очікується нова, ще масштабніша хвиля російських атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Один зі співрозмовників припустив, що майбутня зима може виявитися складнішою за попередню. Атаки на АЗС . Також один із представників фракції «Слуга народу» висловив думку, що на кадрові рішення могла вплинути й кампанія російських ударів по українських автозаправних станціях.

. Також один із представників фракції «Слуга народу» висловив думку, що на кадрові рішення могла вплинути й кампанія російських ударів по українських автозаправних станціях. Посольство України у США. Серед інших чинників співрозмовники видання називають підвищену увагу Національного антикорупційного бюро України до чинного посла України у США Ольги Стефанішиної. За їхніми словами, ситуація навколо дипломатки ускладнюється, тоді як Києву потрібен сильний представник у Вашингтоні.

Крім того, джерела видання звертають увагу і на організаційний аспект. Після завершення пленарного тижня Верховна Рада традиційно переходить до тривалої перерви та має повернутися до роботи лише у другій половині серпня. Відтермінування кадрових рішень означало б щонайменше місячну затримку з їхнім ухваленням.

До того ж джерела BBC News Україна стверджують, що ідею перезавантажити уряд президент Володимир Зеленський «виношував вже певний час».

«По-перше – відсутність повноцінних керівників на чолі окремих міністерств, як то Мін'юст чи Мінцифри. По-друге – претензії до тих, хто нібито і є, але, як виявилось, погано працює», – йдеться у матеріалі.

Яке міністерство потрапить під хвилю кадрових ротацій

Джерела «Фокуса» зазначають, що під масштабну хвилю кадрових ротацій та звільнень, що наразі тривають в Україні, може потрапити Міністерство соціальної політики. За даними видання, його роботою нібито не задоволені у парламенті та у суспільстві.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

До слова, народний депутат Ярослав Желєзняк заявив, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США. Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни