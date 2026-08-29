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Російські медіа поширили фейк про голову Служби зовнішньої розвідки України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські медіа поширили фейк про голову Служби зовнішньої розвідки України
Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомлення російських ЗМІ не коментував
фото з відкритих джерел

Рустем Умєров у квітні 2026 року нібито став керуючим і головним агентом компанії з Флориди

Минулого тижня, 19 серпня, низка російських ЗМІ, зокрема державних, опублікували фейкове повідомлення про те, що голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров нібито є керуючим компанії у США. Аналогічна інформація з'явилася і в кримських медіа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

«Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, а нині голова СЗР Рустем Умєров у квітні 2026 року став керуючим і головним агентом компанії з Флориди Asret Transportation LLC, яка фігурувала у розслідуваннях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це випливає з документів про діяльність компанії», – написало російське інформаційне агентство ТАСС .

Як адреса компанії Asret Transportation LLC була вказана адреса одного з будинків, орендованих родиною Умєрових у Флориді на Вайтголл-драйв у місті Дейві, додає ТАСС.

«Умєров був вказаний єдиним керуючим компанії під час її реєстрації у Флориді 5 лютого 2025 року, випливає з реєстраційного бланка. При цьому в документі зазначається, що нові члени можуть бути прийняті до неї лише за одностайного схвалення старих і що організацію слід розпустити в разі смерті, виходу у відставку чи банкрутства керуючого, тобто Умєрова, який на той момент очолював українську Раду національної безпеки і оборони», – наводить інші «подробиці» ще одне російське державне агентство РИА «Новости».

Газета «Известия» також сипле «деталями»: «Згідно з даними реєстру, відомості про Умєрова з'явилися у документах Asret Transportation 29 квітня 2026 року під час подання щорічного звіту. Він вказаний одночасно як registered agent – особа, уповноважена отримувати юридично значущі документи компанії, – і як manager, тобто її керуючий. Тоді ж компанія змінила основну та поштову адреси на 1703 Whitehall Dr, Apt. 203 у місті Дейві у Флориді. Ця ж адреса вказана в реєстраційній картці як адреса Умєрова».

«Известия» входять до холдингу «Національна медіа група» – медіаактив російського мільярдера Юрія Ковальчука, близького друга очільника РФ Володимира Путіна.

Усе те саме розповіли своїм читачам і глядачам державне видання «Вести» , а також «Комсомольская правда в Крыму» і «Московский комсомолец в Крыму» .

Первинна публікація про Умєрова з'явилася в телеграм-каналі Baza, пов'язаному з російським медіахолдингом News Media Holding .

Прізвище Умєров (або Умеров) дуже поширене серед кримських татар. Наприклад, Ільмі Рустемович Умеров був головою Бахчисарайської районної державної адміністрації, заступником голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.

А Умеров Нузет Абібулайович (1931–2022) – поет, прозаїк, перекладач, журналіст, засновник сучасного напряму в дитячій кримськотатарській літературі.

Не менш поширене й ім'я Рустем, тому трапляються і повні тезки. Про те, що у публікаціях російських ЗМІ йдеться про повного тезку керівника СЗР України, повідомила українська журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

«Ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, йдеться про іншого Rustem Umerov – повного тезку голови СЗР України, по-друге, росіяни між собою не змогли узгодити «сенсацію». Тезці Рустема Умєрова 31 рік. Ми знайомі з 2015-го, коли переїхали до Києва після окупації Криму Росією. Рустем навчався у Києві, останні кілька років живе у США. У Флориді відкрив логістичну компанію. Говорила з ним напередодні. Каже, що компанія практично не працює. Переїжджає до іншого штату і влаштовується на нову роботу. З головою СЗР України він не знайомий. Ніколи не перетинався ні з ним, ні з кимось із його рідних. Жодного зв'язку між ними, окрім того, що вони повні тезки, у них немає», – написала Сейтбуллаєва на своїй сторінці у фейсбуці та виклала скриншоти листування.

Також журналістка зазначає, що росіяни між собою не змогли узгодити цю «сенсацію». Так, РИА «Новости» стверджує, що Умєров керує компанією від дня її реєстрації – 5 лютого 2025 року, а «Известия», ТАСС і телеграм-канал Baza того ж дня пишуть інше: його дані нібито з'явилися в документах лише 29 квітня 2026 року.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомлення російських ЗМІ не коментував.

Раніше у соцмережах поширювали нібито заяву дружини головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про «потужний внутрішній супротив» його реформам та можливу дострокову відставку.

Також Центр протидії дезінформації зафіксував скоординовану інформаційну атаку ворога, спрямовану на дискредитацію Головного управління розвідки Міноборони. 

 

 

 

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Теги: фейк Рустем Умєров Міноборони росіяни

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