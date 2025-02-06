Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО

Євген Лемешенко був вчителем фізичної культури та спорту в Фастівській ЗОШ №7

29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко (пластове псевдо Печеніг) поліг під час виконання завдання у Курській області РФ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв трьом захисникам України звання Героя. Два з яких – посмертно. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, указом №72/2025 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Лемешенку Євгенію Олеговичу – старшині 1 статті (посмертно).

29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко (пластове псевдо Печеніг) поліг під час виконання завдання у Курській області РФ.

Лемешенко пройшов пластовий юнацький вишкіл у 37-му курені ім. Миколи Міхновського, також він був учасником багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема, у Холодному Яру фото: Facebook Юрій Юзич

Євген Лемешенко був вчителем фізичної культури та спорту в Фастівській ЗОШ №7. Пройшов пластовий юнацький вишкіл у 37-му курені ім. Миколи Міхновського, також він був учасником багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема, у Холодному Яру.

Після початку повномасштабної війни Лемешенко добровольцем вступив до 208 батальйону ТрО в групу швидкого реагування. Згодом Печеніг продовжив службу в 250-му батальйоні ТрО в складі розвід взводу на посаді командира розвідувального відділення. Після здачі Q-курсу ССО, який пройшов повністю, розпочав службу в 73-му Центрі ССО, де став командиром групи.

Український захисник загинув 16 вересня під час виконання бойового завдання в селі Обухівка Кореневського району на Курщині, РФ.

Так, указом №70/2025 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Козубу Ярославу Віталійовичу – майору.

Наступним указом №71/2025 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові президент постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Очеретному Максиму Михайловичу – старшому матросу (посмертно).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання «Герой України» старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Про це глава нашої держави повідомив у соцмережах. Військовий ЗСУ Дмитро Масловський загинув під час виконання бойового завдання, він вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії.

Також 2 січня Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям.