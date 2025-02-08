Зеленський розповів про контакти з командою Трампа

Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником

Контакти між командою Зеленського та командою Дональда Трампа відбуваються щодня. Про це в інтервʼю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.

«З Келлогом, Волтцом моя команда працює щодня. І вчора, і сьогодні були контакти. Проговорюють якісь загальні речі, а конкретика буде трішки пізніше», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні.

«Я, напевно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – уточнив американський лідер.

Також президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – «це станеться зовсім не наступного тижня».

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.