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Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
Наслідки влучання у локомотив
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Потяг перевозив цивільний вантаж

Російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

«Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників», – зазначив він.

За словами глави Банкової, агресивні методи Росії лише демонструють, що ворог не має жодних планів завершувати війну. Єрмак наголосив, що ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, російські терористи атакували електровоз на Дніпропетровщині. Машиніст загинув, його помічник – поранений, але перебуває в стабільному стані

Як повідомлялося, на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання службових обов'язків, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза. Також тієї ночі, на іншій ділянці на Донеччині, складач поїздів отримав осколкове поранення голови. Його транспортували до лікарні Мечникова в Дніпрі, де йому надають допомогу фахівці.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає.

До слова, «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Представник «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки це можливо.

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Теги: Укрзалізниця Андрій Єрмак

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