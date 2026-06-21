Виплати через 12-18 місяців на балансуючому ринку блокують інвестиції в енергетику – ЄУЕА

Ситуація особливо загострюється через надзвичайно довгі строки розрахунків на балансуючому ринку, наголошує Верещинська

46 млрд грн боргів на балансуючому ринку електроенергії потребують втручання держави – Верещинська

Боргова криза на балансуючому ринку вже багато років залишається однією з найбільших фінансових проблем української енергетики та потребує окремого державного рішення. Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська.

За її словами, станом на сьогодні учасники ринку заборгували НЕК «Укренерго» 46,4 млрд грн, тоді як сам оператор системи передачі має борг перед учасниками ринку на рівні понад 30 млрд грн. Значна частина цієї проблеми пов’язана із захищеними споживачами, серед яких державні шахти та комунальні підприємства, які не можуть бути відключені від електропостачання.

«Всього зараз учасники ринку мають борг перед «Укренерго» у розмірі 46,4 млрд грн з ПДВ», – нагадала Верещинська.

Вона наголосила, що ситуація особливо загострюється через надзвичайно довгі строки розрахунків на балансуючому ринку. За словами експертки, постачальники електроенергії змушені чекати оплату від року до півтора року, що фактично блокує розвиток нових балансуючих потужностей.

«Ми розуміємо, що, наприклад, терміни оплати на балансуючому ринку за електроенергію тим, хто її поставляє, вони десь сягають 12-18 місяців, тобто це дуже-дуже тривалі строки», – підкреслила вона.

На думку Верещинської, механізми врегулювання проблеми вже існують, зокрема взаємозаліки між учасниками ринку та використання ресурсів державних енергокомпаній. Водночас реалізувати такі рішення можливо лише за активної участі уряду та визначення джерел фінансування боргів захищених споживачів.

Вона також зауважила, що врегулювання заборгованості на балансуючому ринку є критично важливим для залучення інвестицій у системи накопичення енергії та інші маневрові потужності, які необхідні для стабільної роботи енергосистеми.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що реформа балансуючого ринку електроенергії залишається одним із ключових напрямів трансформації енергетичного сектору України.