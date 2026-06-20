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Куба відкрила економіку для іноземних інвестицій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Куба відкрила економіку для іноземних інвестицій
Комуністична влада Куби погодила ринкові реформи
фото: Financial Times

Комуністична влада острова вирішила наслідувати досвід Китаю та В’єтнаму на тлі затяжної економічної кризи

Куба розпочинає масштабну лібералізацію економіки та відкриває нові можливості для іноземних інвесторів. Влада країни сподівається залучити капітал з-за кордону та стимулювати розвиток приватного бізнесу на тлі серйозних економічних труднощів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Кубинський парламент одноголосно підтримав пакет економічних змін, який передбачає розширення ролі приватного сектору та створення більш сприятливих умов для інвестицій. Таким чином Гавана намагається знайти вихід із затяжної економічної кризи, яка останніми роками посилилася через дефіцит ресурсів, відтік населення та скорочення економічної активності.

Лідер Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна розглядає досвід Китаю та В’єтнаму як можливий орієнтир для майбутніх реформ. Йдеться про модель, за якої комуністична влада зберігає політичний контроль, але водночас відкриває економіку для ринкових механізмів та приватних інвестицій.

«Кубинцям, які проживають за кордоном і хочуть інвестувати, жертвувати, імпортувати технології, відкривати ринок або будувати проєкт на батьківщині, ми запропонуємо чітку, стабільну та шанобливу систему», – прокоментував реформи лідер Куби Мігель Діас-Канель.

Серед основних напрямків реформи – розширення приватної власності, створення пільгових умов для іноземного капіталу, спрощення імпорту сучасних технологій та залучення кубинської діаспори до інвестування в національну економіку.

За словами кубинського керівництва, не всі нововведення отримали одностайну підтримку всередині політичної системи. Водночас влада визнає, що економічна ситуація вимагає швидких та рішучих кроків.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає різні сценарії розвитку подій на Кубі, включно із силовими варіантами у разі дестабілізації ситуації на острові. Водночас американський лідер наголосив, що віддає перевагу мирним змінам та економічним реформам.

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Теги: Куба економіка інвестиції

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Економіка

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