Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики

Заступниця міністерки соціальної політики назвала бідність «такою, з якою важко миритися»

Рівень бідності в Україні є надто високим і суттєво перевищує показники інших країн. Близько 8,8 млн українців проживають за межею бідності. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, передає «Главком».

«Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися», – сказала урядовиця.

Марчак повідомила, що міністерство планує переглянути програму допомоги малозабезпеченим, оскільки нинішня підтримка охоплює недостатню кількість родин для масштабів проблеми: «У нас є програма допомоги малозабезпеченим особам, але ми бачимо, що ця програма недостатньо ефективна, тому що у нас на сьогодні в середньому 180–190 тисяч родин, які є користувачами цієї програми. І ви самі навели цифри, ми бачимо, що ця програма не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити».

Вона додала, що система захисту має не лише погасити фінансову потребу родини, а й допомогти людям вийти з бідності назавжди. Для цього передбачаються програми перенавчання, працевлаштування, а також можливий переїзд до громад з кращими робочими можливостями.

«Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші – разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоби далі не повертатися в цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд в іншу громаду, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички», – пояснила Дарія Марчак.

Водночас вона зауважила, що цей підхід не застосовний до пенсіонерів. Крім того, заступниця міністерки зазначила, що для ефективної боротьби з бідністю потрібно підняти фактичний прожитковий мінімум, який сьогодні вдвічі нижчий за реальний рівень потреб населення.

«Законом у нас встановлено багато розмірів прожиткових мінімумів, але ці розміри, на жаль, достатньо сильно відрізняються від фактичного прожиткового рівня. І ми говоримо про те, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні удвічі більший, ніж те, що встановлено законом», – підкреслила Дарія Марчак.

Раніше «Главком» повідомляв, що світовий банк оновив міжнародну межу бідності з $2,15 до $3 на особу на день. Востаннє показник змінювали у 2022 році. Міжнародна межа бідності ґрунтується на даних про паритет купівельної спроможності країн. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Також «Главком» повідомляв, що народний депутат України, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про негативну тенденцію в Україні. Рівень бідності в країні стрімко зростає, а уряд не демонструє належної реакції на цю критичну ситуацію.