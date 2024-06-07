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Ексміністр Дубілет анонсував запуск нового сервісу для підпису та обміну документами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексміністр Дубілет анонсував запуск нового сервісу для підпису та обміну документами
Бізнесмен розповів, що схожий сервіс він раніше запускав ще під час роботи у «ПриватБанку»
фото з відкритих джерел

Дубілет: Сервісом можуть користуватися всі українці – як для особистих справ, так і для бізнесу

Ексміністр Кабінету міністрів України та співзасновник мобільного інтернет-банкінгу Monobank Дмитро Дубілет оголосив про запуск нового сервісу «Дубідок» (Dubidoc) для підпису та обміну документами. Про це бізнесмен повідомив у Telegram-каналі.

За словами Дубілета, якщо треба підписати документ, просто потрібно відкрити його через Dubidoc і підписати через «Дію», а потім ділитися, з ким треба.

«Інтерфейс ми майже скопіювали з Google Docs :) Є веб-версія, а також застосунки iOS і Android. Зручний доступ для бухгалтерів, сортування по тегам та інші зручні фічі (особливості - ред.)», – заявив ексміністр.

Бізнесмен додав, що схожий сервіс він раніше запускав ще під час роботи у «ПриватБанку». На сайті сервісу вже можна залишати електронну пошту, аби отримати запрошення.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації почало тестування освітнього застосунку «Мрія» – 40 шкіл з шести областей України та Києва допомагають перевірити й покращити його. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Також стало відомо, що у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте також: «Монобанк проти Дубілета». Бізнесмен озвучив свою версію конфлікту і назвав його комічним
Теги: Google інтернет українці Telegram Дмитро Дубілет бізнесмен

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