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Ексочільниця Дніпропетровської МСЕК отримала підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексочільниця Дніпропетровської МСЕК отримала підозру
Колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії загрожує два роки вʼязниці
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Загальна сума незадекларованого майна та коштів експосадовиці складає понад 3,2 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначають правоохоронці, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Водночас, за словами правоохоронців, інформація про грошові активи експосадовиці теж не відповідає дійсності. Загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн грн.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Їй загрожує позбавлення волі до двох років.

Правоохоронці також перевіряють, чи причетна вона до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

Нагадаємо, посадовцю однієї із державних податкових інспекцій та двом колишнім працівникам Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Львівській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря. За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов'язаним чоловікам за гроші допомогти отримати статус особи з інвалідністю.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила колишнього голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону.

До слова, у Миколаєві суд обрав колишній виконувачці обов’язків головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яка сприяла ухилянтам від мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: МСЕК Дніпропетровщина ДБР корупція в Україні

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