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Рятувальники дістали тіла трьох потопельників із річки Тиса

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рятувальники дістали тіла трьох потопельників із річки Тиса
У Закарпатській області ухилянти намагаються втекти із країни через річку Тиса
фото: Держприкордонслужба

Одному із загиблих було всього 20 років

Рятувальники дістали із річки Тиса тіла трьох потопельників, у тому числі 20-річного хлопця. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

«З Тиси дістали тіла трьох потопельників», – повідомили у ДПСУ.

Вказано, що про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

Під час взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років.

«Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною», – наголосили у відомстві.

У Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом. 

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. 

Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

Після порятунку ухилянт зізнався, що за незаконний перетин кордону заплатив $2,5 тис. Згодом під час подальшого моніторингу річки прикордонники зафіксовали рух ще однієї людини, на порятунок якої висунулась група реагування, так як потерпілий зник під водою. ДПСУ зазначає, що його пошуки досі тривають.

Теги: річка Івано-Франківщина ухилянти мобілізація Закарпаття

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