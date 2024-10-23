Герой України: Безперервно воювати третій рік ніхто не витримає

«Ми ходимо, посміхаємося. А в середині у тебе все перевертається»

Якби у військових була можливість мати декілька тижнів відпочинку після шести місяців перебування на лінії фронту – фізичний та моральний стан захисників був би значно кращий. Оскільки ротація військових на передовій не надто сприяє покращенню ситуації. Про це Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо би ти з пів року повоював, а потім пару тижнів мінімум, чи один місяць дали відпочити, було би трохи легше. Щоби за цей час людина з родиною побула. А так не виходить, бо реально не вистачає людей. А безперервно воювати 2,5 роки мало хто витримує. По суті, ніхто. Ми то усі ходимо, посміхаємося. А в середині у тебе все перевертається», – розповів військовий.

За його словами, ротація військових на передовій не покращує ситуацію, оскільки людина відпочиває не на мирній території, і думками все одно «перебуває» на позиції.

«Ну ось, пропустимо, я прийшов із позиції. Мій колега Степан розуміє: якщо я прийшов, то йому час виходити на завдання. І все, в нього відпочинок закінчився. Він сидить і розуміє, що якщо мене уб’ють, то його відпочинок передчасно закінчиться. Тобто думками він усе одно на позиціях перебуває. Не дуже це розслабляє, голову не розслабляє, хоча фізично так – трохи можна відпочити», – пояснив командир.

Кроковець наголошує: людина – не робот, а у двигуна є якийсь свій ресурс, і він вичерпний.

«У мене була ситуація в бою. Ми їдемо, іде обстріл, а побратим заснув. Бо просто організм вимкнувся. Просив механіка-водія де ями, плавніше їхати, щоби не розбудити, поки ми 20-30 хвилин їхатимемо, аби перезарядитися. Ніколи цього не забуду. До хорошого таке не призведе. Я потім довго думав над цією ситуацією. А уявіть, якщо розпал бою, вирубається він і вирубаюся я. А під час бою, буває, одна секунда грає велику роль. Це велика проблема», – підкреслив Герой України.

Військовий зауважує, що знає багато людей, які би і далі воювали, аби їм дали відпочити, оскільки вони морально не витримують. Саме через відсутність якісного відпочинку, на думку Кроковця, зараз стало «дуже популярне СЗЧ (самовільне залишання частини)».

«Зараз не те, що звичайні солдати, є й офіцери, які у СЗЧ тікають. То мені відверто кажуть, що хай мене посадять, але от саме зараз я хочу відпочити. Слава богу, що за СЗЧ не саджають (якщо перший раз військовий пішов у СЗЧ, кримінальна відповідальність не настає)», - зазначає командир. Він додає, що військові, які втекли з позицій, не отримують зарплату за цей період, але потім «повертаються і далі захищають Батьківщину».

Нагадаємо, Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів.

Згодом у бригаді, де служить Сергій Гнезділов, розпочалося службове розслідування. Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків. Суд ж обрав запобіжний захід Гнезділову, який «добровільно демобілізувався».