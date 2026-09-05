У консульстві Росії у Бонні працювали шпигуни – Bild

Шпигуни прикривалися дипломатичними посадами

Рішення влади Німеччини закрити генеральне консульство РФ у Бонні пов'язане не лише зі спробою диверсії в аеропорту Лейпцига. Як виявилося, дипломатична установа слугувала ключовим майданчиком для розвідувальної діяльності російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

За даними брюссельських джерел видання, під виглядом дипломатів у консульстві працювали від 15 до 20 співробітників російських спецслужб (СВР, ФСБ та ГРУ). У європейських дипломатичних колах Бонн розглядають як центр підтримки гібридних операцій, направлених не лише проти Німеччини, а й проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС та штаб-квартири НАТО в Бельгії.

Тож ліквідація генконсульства є кроком до згортання шпигунської мережі РФ у регіоні. У матеріалі наголошують, що інформація про кількість агентів спирається на джерела Bild і не оголошувалася німецькою владою офіційно.

Варто нагадати, що 1 вересня уряд Німеччини заявив, що вважає Росію відповідальною за спробу атаки безпілотником із вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле. Німецький уряд після цього оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення дії угоди щодо «Російського дому» в Берліні. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль також викликав російського посла.

Москва заперечила звинувачення Берліна та назвала їх безпідставними. Російське посольство заявило про «безпрецедентну ескалацію» у двосторонніх відносинах. Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити консульство, заявила, що Москва дасть Берліну «гідну відповідь». Вона також стверджувала, що Німеччина нібито не надала переконливих доказів причетності Росії до атаки в Лейпцигу.