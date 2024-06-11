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Зброя від США: «Азов» підтвердив зняття заборони на отримання допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зброя від США: «Азов» підтвердив зняття заборони на отримання допомоги
США зняли заборону на надання зброї українській бригаді спеціального призначення «Азов»
фото з відкритих джерел

У бригаді не повідомили, чи вже отримали та використовують американське озброєння

Бригада «Азов» підтвердила інформацію, що пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США і «має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки». Про це повідомляє пресслужба «Азову». 

«Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки», – йдеться у заяві «Азову».

В бригаді вказали, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність «Азову», але сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

«Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. «Азов» стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів», – додали у бригаді.

Утім у заяві не повідомили, чи вже отримали та використовують американське озброєння.

Раніше газета The Washington Post написала, що Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, яка була накладена багато років тому на тлі занепокоєнь щодо засновників цього військового підрозділу. 

«Після ретельного перегляду українська 12-та бригада спецпризначення «Азов» пройшла перевірку відповідно до закону Ліхі, проведену Державним департаментом США», – зазначає адміністрація Байдена.

Закон Ліхі забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент США зауважив, що не виявили «жодних доказів» таких порушень. При цьому не було уточнено, коли саме зняли заборону, і чи потрапляла раніше американська зброя до «Азову».

Теги: Азов Сенат США зброя

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