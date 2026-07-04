Зеленський привітав українських поліцейських із професійним святом

Президент наголосив, що сьогодні тисячі правоохоронців не лише забезпечують порядок у тилу, а й виконують бойові завдання на фронті

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Національної поліції з професійним святом та подякував їм за службу в умовах повномасштабної війни, пише «Главком».

За словами глави держави, українські поліцейські щодня виконують надзвичайно важливу роботу як у тилу, так і на передовій.

фото: Володимир Зеленський

«Сьогодні важливо подякувати нашим поліцейським, які щодня служать заради безпеки України. Тим, хто захищає людей у наших містах і громадах, і тим, хто разом із Силами оборони боронить країну на фронті», – зазначив Зеленський.

фото: Володимир Зеленський

Президент наголосив, що тисячі правоохоронців виконують бойові завдання у складі бойових бригад, працюють у прифронтових громадах під постійними російськими обстрілами, евакуюють цивільних, допомагають ліквідовувати наслідки ударів РФ, документують воєнні злочини та займаються розмінуванням територій.

Водночас, за його словами, поліція продовжує виконувати й свої повсякденні функції.

фото: Володимир Зеленський

«Наші поліцейські щодня розслідують тисячі злочинів, протидіють організованим злочинним групам, кіберзлочинності та наркозлочинності, складним шахрайським схемам», – підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що робота правоохоронців часто пов'язана з ризиком для життя, однак без неї неможливо забезпечити безпеку держави.

фото: Володимир Зеленський

«Дякую кожному й кожній за службу Україні. Вдячний всім українським поліцейським, які дбають про державу і наших людей. З Днем Національної поліції України!» – резюмував глава держави.

Сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День Національної поліції. «Главком» зібрав актуальні дані про грошове забезпечення правоохоронців у 2026 році.

День Національної поліції – професійне свято правоохоронців, які щодня забезпечують громадську безпеку, захищають права людей та борються зі злочинністю.

В умовах повномасштабної війни поліцейські виконують не лише правоохоронні функції, а й евакуюють цивільних, документують воєнні злочини Росії, працюють у прифронтових містах і беруть участь у бойових операціях.

«Главком» розповідає, як виникло свято, чому його відзначають саме 4 липня, яку роль відіграє Національна поліція сьогодні, а також публікує добірку привітань до професійного свята.