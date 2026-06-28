Зеленський ініціював нову державну нагороду

Президент запропонував заснувати особливу відзнаку для громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський пропонує запровадити нову державну нагороду – орден Європи. Як інформує «Главком», відповідний законопроєкт глава держави вніс до Верховної Ради 28 червня, у День Конституції України.

Документом пропонується заснувати орден Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

«Ураховуючи важливе значення для України євроінтеграційних процесів, для відзначення визначних особистих заслуг у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами пропонується встановити орден Європи, яким нагороджувати громадян України та іноземців», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.

Крім того, з нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер.