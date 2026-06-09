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Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну
Президент на брифінгу в Естонії
скриншот з відео

Зеленський: у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен

Президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці відкритого листа, який був написаний раніше російському агресору Володимиру Путіну, пише «Главком».

Спілкуючись з журналістами під час брифінгу президент згадав, що надіслав листа не лише Путіну, а й президенту США Дональду Трампу та Конгресу, де вказав про брак ракет ППО.

Зеленський розповів, яких результатів він очікував від цих звернень.

«У мене були різні цілі. Пишучи США, я дійсно хотів зробити все, щоб зміснити їх трохи із Близького Сходу до ситуації в Україні. Не можу поділитись усіма детялями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитись зараз тим, який це був результат, але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен», – сказав президент.

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни. За словами Зеленського, основною метою переговорів має стати пошук шляхів досягнення тривалого миру. Президент також заявив про готовність України оголосити припинення вогню на час проведення переговорів.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував публікацію листа президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У Москві заявили, що таке листування не повинно було ставати надбанням громадськості.

Своєю чергою Путін заявив, що у нього була можливість переглянути лист від Зеленського. За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. 

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Теги: путін Володимир Зеленський лист

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