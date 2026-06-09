Брифінг Зеленського разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії (відео)

Президент Зеленський перебуває в Естонії на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка» (NB8)

Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії провів брифінг в Естонії за підсумками зустрічей.

«Главком» публікує повне відео спілкування з журналістами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Серед головних тем переговорів були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля для завершення війни, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція України.

До слова, президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.