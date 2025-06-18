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Учасник АТО і Революції Гідності поліг на Донеччині. Згадаймо Дениса Тригуба

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Учасник АТО і Революції Гідності поліг на Донеччині. Згадаймо Дениса Тригуба
У 2014 році брав активну участь у Революції Гідності
колаж: glavcom.ua

У 2022 році Денис Тригуб отримав державну нагороду «Сталевий хрест», у 2023 році – «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Тригуба. 

06 червня 2025 року, обороняючи Україну від російських окупантів, загинув воїн, мешканець села Велика Мотовилівка, Денис Тригуб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фастівську міську раду

Денис Тригуб народився 22 квітня 1979 року у місті Джамбул, Казахстан. У 1992 році разом із сім’єю переїхав на постійне місце проживання до України, у село Велика Мотовилівка. Навчався у Великомотовилівській школі та закінчив навчання у Борівському навчальному закладі.

З 1997 року був призваний на строкову військову службу у Збройних силах України, служив у 95-й бригаді аеромобільних військ.

За період служби Денис Тригуб неодноразово був у гарячих точках Донеччини, Запоріжжя, Сум та інших регіонах
За період служби Денис Тригуб неодноразово був у гарячих точках Донеччини, Запоріжжя, Сум та інших регіонах
фото: Фастівська міська рада/Facebook

Брав участь у миротворчій місії в Югославії. З 2002 до 2014 року працював на заводі імені Антонова, у Пенсійному фонді України, на Новій пошті.

У 2014 році брав активну участь у Революції Гідності. З 2015 року проходив службу в 80-й бригаді аеромобільних військ ЗСУ.

У 2021 році Денис Тригуб вступив до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України воював у лавах ЗСУ та до останнього подиху боровся за цілісність і суверенітет держави. За період служби неодноразово був у гарячих точках Донеччини, Запоріжжя, Сум та інших регіонах.

«Денис був хороброю людиною з великим серцем, безмежною любов’ю до людей та до України. За зразкову службу, незламність духу, військову доблесть та сприяння воєнній розвідці він удостоєний 12 державних нагород», – йдеться у повідомленні. 

У 2022 році отримав державну нагороду «Сталевий хрест», у 2023 році – «За мужність» ІІІ ступеня.

6 червня 2025 року Денис Тригуб загинув на Донеччині внаслідок прямого ворожого влучання в укриття.

У захисника залишилися дружина Ольга, сини Нікіта, Даніїл, Сабурджан, мати Мурзабаєва Санія Мурзамамутівна, брати Рустам, Михайло та сестра Анастасія, родичі та друзі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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