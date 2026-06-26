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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Фербея

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Фербея
Поховали героя у рідних Черепківцях
колаж: glavcom.ua

Фербей одним із перших став на захист Батьківщини, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Фербея.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.  

Народився Дмитро Миколайович Фербей 20 квітня 1992 року в Черепківцях. Навчався у місцевій школі, а опісля – в професійному ліцеї в Глибокій, бо хотів мати справжню чоловічу професію. Опанував фах тракториста, і з того моменту земля стала його світом, його стихією.

Працював у фермерському господарстві. Любив трактори, комбайни, культиватори – важку техніку, яка підкоряється тільки терплячим і сильним.

У армії Дмитро Фербей не служив через проблеми зі здоров’ям. 2016 року зустрів кохану дружину Крістіну, у них народилася донька. Дмитро був найкращим татом – ніжним, турботливим і дбайливим.

Дмитро Фербей одним із перших став на захист Батьківщини, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ
Дмитро Фербей одним із перших став на захист Батьківщини, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ
фото: Чернівецька обласна рада

Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро Фербей одним із перших став на захист Батьківщини. 28 лютого 2022 року, не маючи військового досвіду, він добровільно долучився до лав ЗСУ, аби зупинити ворога і прогнати його якомога далі від рідного дому.

Служив у 22-му Буковинському стрілецькому батальйоні, а згодом його прикомандирували до 116 механізованої бригади. На фронті був водієм-санітаром медичного пункту.

Загинув солдат Дмитро Фербей 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Шевченкове на Харківщині.

«Одного дня подзвонила сержант Олександра. Голос її тремтів, збивався. Не знали, як сказати мамі… Накрило «Градами». Дмитрові посікло голову уламками. Травми несумісні з життям», – згадує дружина Крістіна.

Дмитро Фербей з дружиною Крістіною та донечкою
Дмитро Фербей з дружиною Крістіною та донечкою
фото: Чернівецька обласна рада

Поховали героя у рідних Черепківцях. Без тата залишилися дві доньки: Єві – дев'ять років (від першого шлюбу). Діані – вісім. На фасаді школи, де навчався захисник, йому відкрили меморіальну дошку.

Меморіальна дошка на школі, де вчився захисник
Меморіальна дошка на школі, де вчився захисник
фото: Чернівецька обласна рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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