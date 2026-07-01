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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Борисюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Борисюка
Івану Борисюку назавжди 28 років
колаж: glavcom.ua

Посмертно захисника нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Борисюка.

Солдат Іван Борисюк на псевдо Боря поліг 3 червня 2023 року в селі Спірне Бахмутського району Донеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  платформу пам'яті «Меморіал».

Іван народився 2 липня 1994 року в селі Морозівка Рівненської області. Закінчив вище професійне училище в місті Корець, де опанував фах автослюсаря. Любив працювати на землі, займався домашнім господарством і захоплювався рибальством. 

Під час повномасштабної війни служив у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Солдат Іван Борисюк на псевдо Боря служив у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»
Солдат Іван Борисюк на псевдо Боря служив у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій брат був найкращою людиною: веселим, життєрадісним, чуйним. Він любив життя, свою землю, родину, людей і тварин. Навіть на фронті піклувався про собак, які там були», – написала сестра Орися.

Поховали воїна у рідному селі.

Посмертно Івана Борисюка нагородили орденом «За мужність» III ступеня. 

У захисника залишилися мама та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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