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Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
Зеленський: Треба збільшувати тиск на Росію
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських загарбників по об'єкту ядерної інфраструктури. Глава держави підтвердив, що ворожий безпілотник уразив технологічну будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), на території навколо Чорнобильської атомної електростанції.

Президент назвав цей наліт свідомим актом підлості та ядерного шантажу з боку Кремля. Наразі українські дипломати та профільні міністерства розпочали масштабну роботу з інформування міжнародних партнерів та МАГАТЕ про чергову загрозу глобальній безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив, що влучання російського дрона-камікадзе по території навколо ЧАЕС не було випадковістю чи помилкою наведення.

«Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося.

Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії», – розповів Зеленський.

Глава держави навів підсумкові цифри ворожих атак по українських регіонах лише за останні сім днів, закликавши посилити санкції та надати більше засобів ППО.
«Цієї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів. Треба збільшувати тиск на Росію», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, Російська Федерація вчинила черговий акт відвертого ядерного тероризму, поставивши під загрозу радіаційну безпеку Східної Європи. Ворожий БпЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). 

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Теги: Володимир Зеленський Чорнобильська АЕС безпілотник росія війна

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