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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Психологи ДСНС надали підтримку 10 громадянам
фото: ДСНС Запоріжжя

Вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля та п'ять легкових автомобілів

Сьогодні, 30 червня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними рятувальників, унаслідок удару російським БпЛА попередньо постраждали чотири людини.

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фото: ДСНС Запоріжжя

На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля та п'ять легкових автомобілів.

Рятувальники ліквідували пожежу. Психологи ДСНС надали підтримку 10 громадянам, з яких троє – діти.

Як повідомлялося, 29 червня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами в одному з районів міста. Унаслідок цього загинули люди.

Зокрема, 29 червня російські загарбники двічі за день вдарили безпілотником по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації.

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Теги: війна ДСНС Запоріжжя

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