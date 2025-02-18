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Поліг під час виконання бойового завдання на Сумщині. Згадаймо Івана Кучерука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліг під час виконання бойового завдання на Сумщині. Згадаймо Івана Кучерука
Кучерук був мобілізований у березні 2023 року
колаж: glavcom.ua

Іван Кучерук проходив військову службу на посаді інспектора прикордонної служби 15-го прикордонного загону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Кучерука. 

У боях за Україну, під час виконання військового обов'язку, загинув старший солдат Іван Кучерук. Війна обірвала його життя 11 лютого 2025 року у Сумській області. Про це повідомляє Новоушицька територіальна громада.

Іван Іванович Кучерук народився 18 березня 1981 року у селищі Комунар (Загродське) на Хмельниччині. Навчався у Новоушицькій загальноосвітній школі I-III ступенів №1, Новоушицькому технікумі механізації сільського господарства, де здобув професію механіка.

Чоловік працював у приватному підприємстві «Мрія забудовника», останні роки проживав у Хмельницькому.

Після мобілізації у березні 2023 року Іван Кучерук проходив військову службу на посаді інспектора прикордонної служби 15-го прикордонного загону.

Іван Кучерук проходив військову службу по мобілізації з березня 2023 року на посаді інспектора прикордонної служби
Іван Кучерук проходив військову службу по мобілізації з березня 2023 року на посаді інспектора прикордонної служби
фото: Новоушицька територіальна громада, Facebook

Воїн загинув 11 лютого 2025 року під час виконання військового обов’язку на Сумщині.

Вічний спочинок захисник Іван Кучерук віднайшов на кладовищі у селищі Загродське.  

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Прощання із захисником України Іваном Кучеруком
фото: Новоушицька територіальна громада, Facebook

У героя залишилися дружина, доньки, брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна пам'ять

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