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Загинув внаслідок влучання ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олександра Лагуна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув внаслідок влучання ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олександра Лагуна
30 червня Костопільська громада провела в останню дорогу загиблого захисника
колаж: glavcom.ua

У березні 2022 року родина захисника вимушено залишила Бахмут й оселилася на Київщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Лагуна.

У червні 2026 року поблизу Оріхуватки Краматорського району Донецької області обірвалося життя захисника України Олександра Лагуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Олександр Лагун народився 29 березня 1989 року на Донеччині, жив з родиною у Бахмуті, працював на місцевій меблевій фабриці. У березні 2022 року родина вимушено залишила Бахмут й оселилася на Київщині. Олександр приїздив у Костопіль відвідувати своїх двох дітей від першого шлюбу. Згодом переїхав сюди жити та обвінчався з іншою жінкою.

У червні 2025 року Олександра Лагуна призвали на службу. Пройшов навчання і був зарахований оператором відділення радіоелектронної боротьби танкового батальйону. Служив на Донеччині.

Після проходження базового навчання Олександра Лагуна зарахували на посаду оператора відділення радіоелектронної боротьби (РЕБ) танкового батальйону
Після проходження базового навчання Олександра Лагуна зарахували на посаду оператора відділення радіоелектронної боротьби (РЕБ) танкового батальйону
фото: Костопільська міська рада

«Востаннє Олександр телефонував 23 червня, казав, що о четвертій ранку виходять на позицію. Я писала йому, та він не відповідав. Це було дивно, бо він завжди відповідав. А за кілька днів я отримала сповіщення, що він зник безвісти у результаті влучання ворожого дрона в автомобіль логістики поблизу Оріхуватки Краматорського району Донецької області. Після цього дуже швидко мені сповістили, що Олександр загинув. Я до останнього не вірила в це», – розповіла дружина Олександра Світлана.

Траурний портрет Олександра Лагуна
Траурний портрет Олександра Лагуна
фото: Костопільська міська рада
Чин відспівування воїна Олександра Лагуна в соборі святих Петра і Павла в Костополі
Чин відспівування воїна Олександра Лагуна в соборі святих Петра і Павла в Костополі
фото: Костопільська міська рада
Передача державного прапора України родині захисника Олександра Лагуна
Передача державного прапора України родині захисника Олександра Лагуна
фото: Костопільська міська рада

30 червня Костопільська громада провела в останню дорогу загиблого захисника Олександра Лагуна. Його поховали на кладовищі «Нове» в Костополі.

У захисника залишилися мама, дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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