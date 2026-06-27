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Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну
Ключовим чинником, який може вплинути на темпи завершення війни, є реакція російського суспільства на наслідки бойових дій
фото з відкритих джерел

Військово-політичне керівництво РФ готове продовжувати війну проти України у нинішньому форматі протягом тривалого часу

Радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш заявив, що одним із реальних способів прискорити завершення війни є інформаційний вплив на населення Росії через інтернет. Як інформує «Главком», про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Бескрестнова, керівництво РФ готове продовжувати війну проти України у нинішньому форматі протягом тривалого часу, маючи достатні ресурси для поповнення особового складу та виробництва озброєнь.

«Гадаю, всі вже зрозуміли, що керівництво РФ готове вести цю війну в нинішньому форматі дуже довго. Знайти щомісяця 30 тисяч людей для відправки на смерть, щоб утримати фронти, – не проблема», – зазначив радник міністра оборони.

Водночас він вважає, що ключовим чинником, який може вплинути на темпи завершення війни, є реакція російського суспільства на наслідки бойових дій та внутрішні проблеми, спричинені конфліктом.

«Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення Росії на наші дії. Раніше СВО було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч», – написав Бескрестнов.

За його словами, українцям варто активніше використовувати Інтернет як інструмент донесення інформації до громадян РФ, демонструючи вплив війни на повсякденне життя росіян та пояснюючи причини виникнення цих проблем.

«Якщо ви хочете зупинити війну, допомагайте впливати на народ РФ через інтернет. Росіянам потрібно всюди пояснювати справжні причини їхніх поточних проблем і шляхи їх усунення», – наголосив він.

Бескрестнов також закликав поширювати в інформаційному просторі більше контенту з регіонів Росії, щоб жителі країни бачили масштаби наслідків війни для власної держави.

На його думку, інформаційний вплив є важливою складовою сучасних конфліктів поряд із бойовими діями.

«Не всі війни відбуваються на полі бою. Когнітивна війна – одна з них. І ми в Міністерстві оборони знаємо, що це таке», – підсумував радник міністра оборони України.

Нагадаємо, виконувач обов'язків керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України («Альфа») на псевдо Сократ вважає, що російсько-українська війна навряд чи завершиться в один конкретний день, а головним питанням стане не сама дата її закінчення, а умови, на яких це відбудеться.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

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Теги: війна смерть президент населення радник Сергій Бескрестнов

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