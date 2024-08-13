«Нова пошта» отримає кредит 70 млн євро: на що підуть кошти

Фінансовий директор «Нова Груп» Петро Фоков зазначив, що кошти залучаються в обсязі, який більшість українських банків не змогла б запропонувати

«Нова Пошта» збудує понад 600 «капсул безпеки» та укриттів на своїх об’єктах по всій країні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть «Новій пошті» 70 млн євро кредиту. Кошти підуть на розширення послуг доставки. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

За словами керуючого директора ЄБРР в Україні та Молдові Арвіда Тюркнера, кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, яка передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе забезпечити безпеку працівників і клієнтів під час війни.

Повідомляється, що фінансування ЄБРР може бути надане в гривні або євро і супроводжується гарантією покриття першої втрати, яка охоплює 10% від суми кредиту ЄБРР і надається у рамках Програми інвестицій в муніципальну інфраструктуру та промислову стійкість України (UIF MIIR).

Фінансовий директор «Нова Груп» Петро Фоков зазначив, що кошти залучаються на вигідних умовах і в обсязі, який більшість українських банків не змогла б запропонувати.

Компанія планує забезпечити подальше зростання у сегменті кур’єрської та експрес-доставки, а також доставки посилок шляхом збільшення на чверть своєї мережі поштоматів і переведення її у режим 24/7, оновлення сотень поштових відділень і терміналів, розвитку мережі відділень та будівництва понад 600 «капсул безпеки» та укриттів на своїх об’єктах по всій країні.

Нагадаємо, компанія «Нова Пошта» стала поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

До слова, українці тепер можуть отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Вартість доставки документів вагою до одного кілограма коштує тисячу грн.