Прийняв свій останній бій на Курщині. Згадаймо Андрія Рубанова

За час проходження військової служби воїн зарекомендував себе виключно позитивно

Андрій Рубанов був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Рубанова.

На фронті загинув Андрій Рубанов, житель села Юрківка, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Про це повідомила Тульчинська районна державна адміністрація.

Андрій Рубанов народився 16 квітня 1990 року у селі Юрківка Шпиківської громади.

Призваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2023 року Тернопільським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки міста Тернопіль, молодший сержант Рубанов Андрій Миколайович служив командиром третього інженерно-саперного відділення взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.

Андрій Рубанов був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення фото: голова Тульчинської РДА Олександр Гаврилюк, Facebook

За час проходження військової служби Андрій Миколайович зарекомендував себе виключно позитивно. Був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення.

28 грудня 2024 року у районі населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області Російської Федерації герой-захисник прийняв свій останній бій.

«Андрій Миколайович пожертвував своїм життям заради своєї країни та українського народу, щоб забезпечити майбутнє наших дітей та можливість жити у мирній вільній державі. Тепер він навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг», – йдеться у дописі Тульчинської районної військової адміністрації.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.