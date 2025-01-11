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Прийняв свій останній бій на Курщині. Згадаймо Андрія Рубанова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прийняв свій останній бій на Курщині. Згадаймо Андрія Рубанова
За час проходження військової служби воїн зарекомендував себе виключно позитивно
колаж: glavcom.ua

Андрій Рубанов був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Рубанова. 

На фронті загинув Андрій Рубанов, житель села Юрківка, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Про це повідомила Тульчинська районна державна адміністрація. 

Андрій Рубанов народився 16 квітня 1990 року у селі Юрківка Шпиківської громади.

Призваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2023 року Тернопільським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки міста Тернопіль, молодший сержант Рубанов Андрій Миколайович служив командиром третього інженерно-саперного відділення взводу інженерної розвідки інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення.

Андрій Рубанов був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення
Андрій Рубанов був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення
фото: голова Тульчинської РДА Олександр Гаврилюк, Facebook

За час проходження військової служби Андрій Миколайович зарекомендував себе виключно позитивно. Був добре мотивованим до військової служби та професійного самовдосконалення.

28 грудня 2024 року у районі населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області Російської Федерації герой-захисник прийняв свій останній бій.

«Андрій Миколайович пожертвував своїм життям заради своєї країни та українського народу, щоб забезпечити майбутнє наших дітей та можливість жити у мирній вільній державі. Тепер він навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг», – йдеться у дописі Тульчинської районної військової адміністрації. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна українці пам'ять

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