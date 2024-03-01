Які обмеження Рада готує для ухилянтів: відповідь нардепа

Нардепи зараз розглядають тисячі правок до другого читання законопроєкту

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків ухилянтів, але підтримав норму щодо заборони керувати транспортним засобом. Про це в інтерв’ю «РБК» заявив депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

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«Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом: якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо – ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроекті. Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо – ми в комітеті цю норму відхилили», – наголосив депутат.

Веніславський додав, що також розглядається варіант підвищення штрафів за ухилення від мобілізації.

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«Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроєкту», - зазначив він.

Нардеп підкреслив, що наразі члени комітету розглядають 4 тис правок депутатів до другого читання законопроєкту. За його словами, найбільше дискусій викликають норми обмеження конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Раніше народна депутатка Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію велика увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.